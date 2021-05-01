محمد سامي: بكون قاسي على "مي عمر" في التصوير عشان أطلع أحسن ما فيها

قال المخرج محمد سامي، إن الممثلين، هم الكروت التي يستخدمها في عمله كـ مخرج، مضيفا: "هناك ممثلين زمايل شغل، وهناك أصدقاء وعشرة سنين".

وأضاف محمد سامي، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،: "محمود الجندي كان ممثلا صادقا جدا، وأيضا الفنانان أحمد زاهر وسلوى عثمان، ومعظم الفنانين الذين عملت معهم كانوا كذلك".

وأوضح محمد سامي: "كذبت على مي عمر كـ زوج كثيرا، ولكن مي عمر حفظاني جدا".

وأكمل محمد سامي: "زمان في بداية مشوار مي عمر الفني، كنت بكون منفعل عليها جدا؛ لأنها كانت لا تُظهر 100% مما تمتلكه من إمكانيات أثناء التصوير".

واستطرد محمد سامي: "كنت ببقى قاسي على مي عمر في التصوير؛ عشان أطلع أحسن ما فيها، وبعد اكتسابها خبرة في التصوير؛ اختلفت طريقة تعاملي معها في اللوكيشن".