الدوري الاسباني .. ريال مدريد يفشل في الوصول لشباك اوساسونا بالشوط الأول

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وأوساسونا، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا" موسم 2020-2021.

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة للاعبي ريال مدريد، والذين أهدروا العديد من الفرص للتسجيل أمام هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي تصدى للعديد من الكرات.

وفي الدقيقة 26، تلقى هازارد كرة رائعة من مارسيلو ليسدد الكرة بيمناه، لكنها علت عارضة هيريرا.

وفي الدقيقة 28، تصدى هيريرا للضربة الرأسية من ميليتاو، ليخرجها لضربة ركنية.

وأحرز لويز إيزيكيل أفيلا هدفًا لـ أوساسونا في الدقيقة 44، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - بلانكو - إيدين هازارد

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة.