إيران على طاولة اللقاء.. بايدن يلتقي رئيس الموساد في البيت الأبيض

أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى أمس في البيت الأبيض، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين.

وقالت القناة في تقرير لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين تنياهو، أطلع كوهين قبل اللقاء بالقضايا الرئيسية لمناقشتها، لكن القناة لم تتعرف على تلك القضايا تحديدًا، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن اللقاء تناول إيران وبرنامجها الصاروخي والنووي.

وأشارت القناة إلى أن لقاء بايدن وكوهين جاء بعد لقاء جمع بين كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين مع مسؤولين أمريكيين، في ظل سعي إدارة بايدن إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

وأوضحت القناة أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي الأمريكي، كانوا حاضرين في لقاء بايدن وكوهين، لافتة إلى أن الاجتماع لم يكن مخطط له منذ فترة.