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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة استعراضية بين البطل والوصيف في ختام بطولة فيرست الدولية للشطرنج

صدى البلد

 

اختتمت بطولة فيرست مول الدولية للشطرنج للاساتذة منذ قليل بعد منافسات مثيرة خلال 9 أيام.

 

واختتمت فعاليات البطولة بمباراة استعراضية بين البطل الدكتور باسم سمير أمين ووصيفه ادهم فوزي فاز بها الأخير.

وتوج باسم بطلا لمسابقة فيرست مول الدولية للاساتذة للشطرنج قبل ختام البطولة بجولتين.

بطولة فيرست مول فور سيزون الجيزة للشطرنج انطلقت في 23 ابريل بمشاركة 56 لاعبا دوليا

البطولة تساهم في خطة انتشار لعبة الشطرنج في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للاحداث القارية والدولية ‎تقام البطولة لمدة 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول ، تصل إلى 60 ألف جنيه ‎

وتأتى اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الاوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 60 ألف جنيه، حيث المركز الأول يحصل على مبلغ 15 ألف جنيه، والثاني على 11 ألف جنيه، والثالث على مبلغ 8 آلاف جنيه، ويوزع باقي المبلغ على المراكز من الرابع إلى العاشر.

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