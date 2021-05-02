5 أضعاف| لميس الحديدي تكشف مفاجأة بشأن إصابات كورونا.. فيديو

إصابات كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الحكومة أعلنت غلق كل المتنزهات والحدائق العام والشواطئ تحسباً للتكدس خلال احتفالات شم النسيم.



وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "إجراء الحكومة جاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، مضيفة: "مافيش حديقة الحيوان ولا القناطر الخيرية وحدائق الأورمان ولا غيرها في كل المحافظات، مافيش قبل الفطار ولا بعد الفطار، كله مغلق".

وأضافت: "بنفكر بس المصريين، مفيش متنزهات بعد بكره، لحد ينسى وياخد الفطار بتاعه وينزل يروح الحدائق، احنا الآن بنشهد ارتفاعات في الإصابات، واللي كسرت حاجز الألف إصابة يومياً رسمياً"، متابعة: "لو اتكلمنا عن الإصابات الحقيقية؛ هتبقى أكتر بكتير، لأن الرسمية زي ما احنا عارفين، بتمثل من توجهوا للمنشآت الصحية وقاموا بالفحص".



واستطردت: "احنا عندنا في الموجة الثالثة تقريبا خمس أضعاف الإصابات، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في نفس الفترة بنسمع كل يوم عن وفيات وإصابات حرجة لناس كلنا نعرفها، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس، فالدولة عليها مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والناس عبر التباعد وارتداء الكمامات وتلقي اللقاح".