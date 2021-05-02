بعباءة مغربية.. أحدث ظهور لـ ميريهان حسين عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورا جديدة لها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريهان حسين، بإطلالة جذابة، مرتدية عباءة مغربية أنيقة باللون الأخضر؛ مما منحها مظهرًا جذابًا، وعلقت على الصورة: “صومًا مقبولًا و إفطارًا شهيا.. بالمصري بالهنا والشفا.. وبالمغربي بالصحة والراحة"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن أحدث أعمال ميريهان حسين، هو مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة “أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده” ومجموعة من الفنانين الشباب.