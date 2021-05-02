أجواء حماسية في احتفال الأوبرا بـ عيد العمال.. والتهامي يعيد الإنشاد لأمجاده

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بعيد العمال، بكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد على المسرح الكبير.

تضمنت الأمسية مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية الحماسية التى تدعو لدفع عجلة الانتاج وتحث على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء الوطن كان منها: مطلوب من كل مصري أداء مريم عادل، أغلى اسم أداء أمانى، أم الصابرين أداء لوجين تامر، يا عروس النيل أداء شمس الأسوانى، تعظيم سلام أداء سيد جلال، الله ع المستقبل أداء إسراء عصام، إن كان ع القلب أداء يوسف حسن ومصطفى ناصر، مصريتنا أداء مجدى الحسينى، يا شباب آن الأوان أداء أحمد مجدى، الوطن الأكبر أداء مجدى الحسينى - رحمة عصام وريم، المصريين أهم أداء سيليا محمد، إلى جانب أداى جماعى لأعمال دقت ساعة العمل، الحلوة دي، وده مين، صوت بلادي، الجيل الصاعد، مصانع الرجال وتعيشي يا بلدي.

وبالتزامن خلق شيخ المنشدين ياسين التهامى حالة من السمو الوجدانى فى حفله الذى اقيم على مسرح النافورة واستقبل مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية ملتزمين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لترتقى المشاعر الى عنان السماء.

وأنشد التهامى عدداً من أبيات الأشعار الصوفية، قصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ليلقى الضوء على مجموعات نادرة من الاعمال والقصائد التراثية ويؤكد استعادة الانشاد الدينى لامجاده ومكانته المرموقة التى احتلها على ساحة الفنون العربية .