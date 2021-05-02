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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية: بايدن أهان كرامتنا.. ونستعد لمواجهة شاملة مع أمريكا

صدى البلد

قال مسئولون في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن التعليقات الأخيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء إدارته تظهر أنه عازم على الحفاظ على سياسة عدائية تجاه كوريا الشمالية، الأمر الذي يتطلب ردًا مناظرًا من بيونج يانج.

وجاءت تصريحات المسئولين في سلسلة تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية، بعد أن قال البيت الأبيض، أمس الأول، إن المسئولين الأمريكيين أكملوا مراجعة استمرت شهورًا لسياسة كوريا الشمالية.

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في بيان، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية واشنطن بإهانة كرامة القيادة العليا للبلاد من خلال انتقاد وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال إن انتقادات حقوق الإنسان هي استفزاز يظهر أن الولايات المتحدة "تستعد لمواجهة شاملة" مع كوريا الشمالية، وسيتم الرد عليها وفقًا لذلك.

وفي بيان منفصل، استشهد كوون جونج جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، بأول خطاب سياسي لبايدن أمام الكونجرس يوم الأربعاء، حيث قال الرئيس الجديد إن البرامج النووية في كوريا الشمالية وإيران تشكل تهديدات ستتم معالجتها، من خلال "الدبلوماسية والردع الصارم".

وقال كوون إنه من غير المنطقي وتجاوزًا على حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس أن تصف الولايات المتحدة ردعها الدفاعي بأنه تهديد.

وأضاف كوون إن خطاب بايدن كان "لا يطاق" و"خطأ فادح"، وقال مستخدما الأحرف الأولى للاسم الرسمي لكوريا الشمالية "بيانه يعكس بوضوح نيته في مواصلة تطبيق السياسة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية كما فعلت الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن".

كوريا الشمالية بايدن أمريكا الولايات المتحدة ايران كيم جونج أون

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