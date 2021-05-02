عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 .. حبس غزل بعد طلاقها من عابد

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل اللى مالوش كبير، بطلاق عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، ولكنه يتوعد غزل ببدء المعاناة الحقيقية فى حياتها بعد الطلاق، ويتركهما وبعد ذلك يأتى رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويفتش غزل والخديوى "أحمد العوضى" ثم يجد "مخدرات" فى حقيبة غزل ويقبض عليهما.

ويحقق رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" مع غزل والخديوى وتبلغه أن عابد ينتقم منها وهو من وضع المخدرات فى حقيبتها، وأكد الخديوى كلام غزل.

وخلال الأحداث يكشف عابد كيف وضع المخدرات فى حقيبة غزل من خلال الحارس الخاص به إبراهيم، وأثناء حديث عابد مع الخديوى وضع إبراهيم المخدرات فى حقيبة غزل، وانهارت "عايدة رياض" والدة غزل ووقعت اللوم على والدها وشقيقها لتخليهم عن ابنتها، وطالبتهم بضرورة إنقاذ غزل.

وخرج الخديوى بعد التأكد من عدم وجود علاقة له بالاتجار فى المخدرات ليبدأ بالبحث عن إبراهيم الذى تسبب فى وضع المخدرات، وبعد مرور شهر من حبسها تبدأ محكمة غزل بوجود اهلها وشقيقتها وبعد أن عثر الخديوى على إبراهيم واثناء توجه للمحكمة يتوقف الطريق بسبب مشاجرة ويسحب الخديوى إبراهيم ويجرى فى الشارع ولكنه يتأخر عن المحكمة وينطق الحكم على غزل بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز محكمة شقيقته عيد

ترشيحاتنا

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

بعد حجزه بالمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ محمود كهربا

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Sund Air الألمانية.. صور

تنافس قوي بين عمالقة الهاتشباك جولف R في مواجهة ياريس GR| فيديو

أبرزها حل مشكلات المشروعات الصغيرة .. 13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ