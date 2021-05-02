مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 .. حبس غزل بعد طلاقها من عابد

بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل اللى مالوش كبير، بطلاق عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، ولكنه يتوعد غزل ببدء المعاناة الحقيقية فى حياتها بعد الطلاق، ويتركهما وبعد ذلك يأتى رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويفتش غزل والخديوى "أحمد العوضى" ثم يجد "مخدرات" فى حقيبة غزل ويقبض عليهما.

ويحقق رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" مع غزل والخديوى وتبلغه أن عابد ينتقم منها وهو من وضع المخدرات فى حقيبتها، وأكد الخديوى كلام غزل.

وخلال الأحداث يكشف عابد كيف وضع المخدرات فى حقيبة غزل من خلال الحارس الخاص به إبراهيم، وأثناء حديث عابد مع الخديوى وضع إبراهيم المخدرات فى حقيبة غزل، وانهارت "عايدة رياض" والدة غزل ووقعت اللوم على والدها وشقيقها لتخليهم عن ابنتها، وطالبتهم بضرورة إنقاذ غزل.

وخرج الخديوى بعد التأكد من عدم وجود علاقة له بالاتجار فى المخدرات ليبدأ بالبحث عن إبراهيم الذى تسبب فى وضع المخدرات، وبعد مرور شهر من حبسها تبدأ محكمة غزل بوجود اهلها وشقيقتها وبعد أن عثر الخديوى على إبراهيم واثناء توجه للمحكمة يتوقف الطريق بسبب مشاجرة ويسحب الخديوى إبراهيم ويجرى فى الشارع ولكنه يتأخر عن المحكمة وينطق الحكم على غزل بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.