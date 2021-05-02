أسعار ملابس العيد فى محلات وسط البلد .. فيديو

تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك تحرص الأسر دائما على شراء ملابس العيد كأساس من أساسيات الأعياد، وشهدت تلك الفترة أيضاعيد القيامة مما زاد من عملية البيع والشراء فى الملابس.





وحرصت المصانع المصرية على إنتاج أشكال متنوعة من الملابس التى تناسب كل الاذواق وزادت فى الإنتاج لاقتراب عيد المسلمين والمسيحين.



ورصدت كاميرا صدى البلد أسعار ملابس العيد فى محلات وسط البلد.



وتبدأ الأسعار من ٢٠٠ جنيه و ٣٠٠ جنيه و يبلغ اقصى سعر ٤٠٠ جنيه، و تحاول المصانع المصرية وضع الكثير من الاشكال والاستايلات المختلفة و الخامات المناسبة التى تنافس بها المنتج المستورد.



