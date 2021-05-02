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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار ملابس العيد فى محلات وسط البلد .. فيديو

صدى البلد

تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك تحرص الأسر دائما على شراء ملابس العيد كأساس من أساسيات الأعياد، وشهدت تلك الفترة أيضاعيد القيامة مما زاد من عملية البيع والشراء فى الملابس.


 

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هندسة حلوان: امتحانات الـ ميد تيرم بعد عيد الفطر

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بسبب كورونا.. برلماني يحذر من التكدس لشراء ملابس العيد

وحرصت المصانع المصرية على إنتاج أشكال متنوعة من الملابس التى تناسب كل الاذواق وزادت فى الإنتاج لاقتراب عيد المسلمين والمسيحين.


 ورصدت كاميرا صدى البلد أسعار ملابس العيد فى محلات وسط البلد.


 وتبدأ الأسعار من ٢٠٠ جنيه و ٣٠٠ جنيه و يبلغ اقصى سعر ٤٠٠ جنيه، و تحاول المصانع المصرية وضع الكثير من الاشكال والاستايلات المختلفة و الخامات المناسبة التى تنافس بها المنتج المستورد.


 

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