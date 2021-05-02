ضبط رنجة فاسدة ومواد غذائية مختلفة في حملة تموينية بالإسماعيلية

تمكن رجال الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط كمية من أسماك الرنجة المدخنة غير صالحة للاستخدام الآدمي في سوبر ماركت زمام حى ثالث.

كانت حملة تموينية مكبرة نظمت تحت إشراف العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين وضمت هريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، تمكنت من ضبط "م. ش.ع" المسئول عن المحل، ومصادرة رنجة ودجاج وجبن رومى ومولتو وشبسي وفول تدميس منتهية الصلاحية وتالفة وفي حالة تعفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتجري النيابة العامة التحقيقات.

وشنت مديرية الصحة بالإسماعيلية بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالتعاون والاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة بمركز ومدينة القصاصين علي المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين.

ونجحت الإدارة الصحية بالقصاصين من التفتيش علي عدد كبير من المحال التجارية قبل ساعات من أعياد الربيع لضبط أي مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ونجحت الحملة برئاسة الدكتورة هيام فكري رئيس قسم الرقابة علي الأغذية ضمت الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين وعبد الله موسي مفتش الأغذية من ضبط 115كيلو لمواد أغذية مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي ما بين زبادي ومخللات ومخبوزات ومعلبات وجبات مطهية وفاكهة متغيرة الخواص الطبيعية.

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