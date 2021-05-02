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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب الحكومة بالتعامل بحسم مع المولات والكافيهات

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار قرار فورى وبداية من اليوم بغلق جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق والملاهى خاصة داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية ورفع حالة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم وأيام اجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعد ارتفاع اعداد المصابين بهذا الفيروس الخطير.

وقال " قورة " فى بيان أصدره اليوم أن الوضع أصبح خطيراً وينذر بعواقب وخيمة وكارثية فى عدد من المحافظات بصفة عامة وداخل محافظة سوهاج بصفة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا خاصة داخل العائلات، مؤكداً صعوبة علاج المواطنين بالعزل المنزلى نظراً لاصابة فيروس كورونا لغالبية افراد الأسرة الواحدة.

وطالب بالتفكير فى ايجاد حلول عاجلة لمثل هذه الحالات تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم وصرامة والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً والاستمرار فى غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم وأيام عيد الفطر المبارك وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

الحدائق المنتزهات شم النسيم عيد الفطر فيروس كورونا

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