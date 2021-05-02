صناع الخير توزع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى البحيرة

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ورعاية اللواء هشام امنة محافظ البحيرة فى تنظيم قافلة مساعدات موسعة جابت محافظة البحيرة شملت توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين فى قرى وعزب وكفور مراكز المحافظة وبخاصة القرى الاشد احتياجا ضمن مبادرة "افطار مليون صائم ".



واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن قافلة مبادرة "افطار مليون صائم " الموسعة لمحافظة البحيرة جابت قرى زاوية غزال والعوجة وسنهور والشراقوة والشوكة وكبرى الباشا مركز دمنهور وقرى عبدالسلام عارف والنجاح والشروق و30 ومرتاح مركز بدر وقرى كوم البركة والانصارى ونظير مركز كفر الدوار وفى مركز حوش عيسى قرى عمارة والبردويلى والقطاعين واصلاح بولاد.

وأوضح أن كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة من بنيها الارز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاى والمكرونة.



وأشار عبدالفتاح إلى ان مبادرة "افطار مليون صائم" بدأت عملها مع بداية شهر رمضان المعظم وستستمر على مدار العام وتستهدف اهداء 200 ألف اسرة على مستوى الجمهورية 200 الف كرتونة مواد غذائية، منوها إلى أن المبادرة تاتى ضمن سلسلة الانشطة الانسانية الخيرية التى تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للاسر الاولى بالرعاية فى القرى الاشد احتياج فى محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية.



وأضاف عبدالفتاح أن صناع الخير اعدت خطة طموحة للوصول إلى الأسر الاكثر استحقاقا من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التى كونتها من مواقع انشطتها الانسانية السابقة فى معظم القرى المصرية والتجمعات فى المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أن التوزيع يتم وفق ما اوصت به منظمة الصحة العالمية واكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا.



يذكر ان حملة "افطار مليون صائم" نجحت خلال الايام القليلة الماضية فى توزيع عدد 1000 كرتونة مواد غذائية على الاسر الاشد احتياج فى قرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم ومن المتوقع ان تبدأ توزيع كمية مماثلة بقرى محافظتي الاقصر والغربية خلال الايام القليلة المقبلة.