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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية في شم النسيم .. التعليم تنفي توقف الدراسة على قناة مدرستنا وتعلن جداول حصص الأسبوع الجاري

طلاب مدارس
طلاب مدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

القضاء يسدل الستار على نزاع جامعة 6 أكتوبر .. وكيل مؤسسها: مملوكة للدكتور سيد تونسي منفردا
 

بعد إعلان القوائم المبدئية .. الجدول الزمني لتقديم أوراق الترشح لرئاسة جامعتي القاهرة وحلوان
 

ظاهرة فلكية جديدة .. اقتران القمر مع المشترى في سماء القاهرة الثلاثاء
 

ننشر الخريطة الزمنية لتسليم أوراق التقدم لرئاسة جامعتي بني سويف وسوهاج
 

وزير التعليم العالي يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد
 

التعليم تنفي توقف الدراسة على قناة مدرستنا وتعلن جداول حصص الأسبوع الجاري
 

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية في شم النسيم
 

وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة بنها الأهلية
 

وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الزقازيق الأهلية
 

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