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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إعلان القوائم المبدئية .. الجدول الزمني لتقديم أوراق الترشح لرئاسة جامعتي القاهرة وحلوان

المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات

 أعلن المجلس الأعلى للجامعات أسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف"، موضحا موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة 8 جامعات بعد إعلان القوائم المبدئية. 

 

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وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات. بينما يوضح موقع صدى البلد، موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعتي القاهرة وحلوان بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين: 

- جامعة حلوان، من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات. 

- جامعة القاهرة: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات. 

ويفتح المجلس الأعلى للجامعات باب الطعون يومي 4 و5 مايو، والذي من بعده يتم اجتماع لجنة البت في الطعون ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، بينما ومن المقرر أن يتم تسليم كافة أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين. 

وكان قد قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفقد الإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) بمدينة برج العرب الجديدة، والمجمع الأكاديمي الجديد تحت الإنشاء، والذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناءه واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية خلال افتتاح سيادته للمرحلة الأولى من بناء هذا الحرم أثناء زيارته الكريمة الجامعة في 16 سبتمبر 2020. 

وأطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم السيد (شينزو أبي) رئيس وزراء اليابان السابق على المجمع العلمي الأكاديمي الجديد للجامعة، تقديرا للصداقة والتعاون البناء بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان (الذي اعتزل العمل السياسي في بلاده لظروف صحية طارئة)، علما بأن التعاون بين الزعيمين المصري والياباني قد أثمر عن العديد من الانجازات في المشروعات القومية العملاقة في جمهورية مصر العربية ومنها (المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق).

الأعلى للجامعات بنها قناة السويس حلوان القاهرة سوهاج بني سويف

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