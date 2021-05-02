رئيس نادي النجوم: خصم 3 نقاط من الإسماعيلي ظالم.. ومخاطبة الجبلاية لتغليظ العقوبة

أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أنه لن يكتفى بخصم ثلاث نقاط فقط من رصيد الإسماعيلي وسيطالب بخصم ست نقاط.

وقال محمد الطويلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تم قبول تظلم الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا، ومش مبسوط لأن الحكم تأخر سنة وشهرين، أحكام الفيفا تنفذ بشكل سريع ولكن وجدنا مماطلة ليس من الاتحاد الحالي، ولكن نشكر أحمد مجاهد لأنه يعمل بحيادية ودون تدخل".



وأضاف رئيس نادى النجوم: "قرار خصم 3 نقاط فقط ظالم للغاية كان ينبغي خصم 6 نقاط، كنت أتعشم أن تغلظ لجنة التظلمات العقوبة، وسوف نخاطب اتحاد الكرة من غد بشأن تغليظ العقوبة".

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.



وقررت اللجنة إصدار قرارها في التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 أشهر خلال اجتماعها المقبل.



فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: أحمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وجميع الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.



عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى، رئيس اللجنة، والمستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.