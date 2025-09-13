برلماني:وحدة الصف العربي والإسلامي الضمان الأقوى لردع السياسات التوسعية لإسرائيل

قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة يومي الأحد والإثنين المقبلين، يأتي في توقيت بالغ الأهمية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن موقف مصر سيكون داعمًا وراسخًا لقطر في مواجهة أي اعتداء على سيادتها، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، ومشدّدًا على أن وحدة الصف العربي والإسلامي هي الضمان الأقوى لردع السياسات التوسعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القمة الطارئة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين الأبرياء.

وأكد النائب. أن التحرك العربي والإسلامي الجماعي داخل المحافل الدولية ضرورة لتوثيق الاعتداءات وفرض مواقف رادعة، ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تمنح إسرائيل حصانة من المساءلة.

واختم الدكتور حسين خضير تصريحاته، بالتأكيد على أن الإرادة العربية المشتركة قادرة على فرض معادلة جديدة قائمة على الردع والوحدة، بما يحمي الأمن القومي العربي ويحفظ كرامة الشعوب العربية والإسلامية ويصون الاستقرار الإقليمي.