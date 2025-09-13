قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز

إسراء أشرف

يترقب عشاق الكرة المصرية قمة مرتقبة مساء اليوم السبت، حين يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

المواجهة تكتسب أهمية خاصة كونها تجمع بين المتصدر والوصيف، إذ يتصدر المصري جدول المسابقة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا على صدارة مبكرة قد تعزز طموحات الفريقين في السباق المحلي.

المصري، تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، ظهر بمستويات قوية منذ انطلاق الموسم، انعكست على تألق عدد من لاعبيه الذين طرقوا أبواب المنتخبات الوطنية مؤخرًا، مثل خالد صبحي وأحمد عيد، إلى جانب ميدو جابر الذي انضم لقائمة المنتخب الثاني.

ويعتمد الفريق البورسعيدي على قوة هجومية يقودها صلاح محسن، بجانب الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين، والوافد الجديد كينجسلي إيدو، مع عناصر مؤثرة مثل عمر الساعي وثنائي الدفاع باهر المحمدي وخالد صبحي.

في المقابل، يدخل الزمالك المواجهة بحثًا عن استعادة ثقة جماهيره الغاضبة عقب خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة.

ويقود المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الفريق الأبيض وسط غياب لاعب الوسط محمد شحاتة بداعي الإصابة، معتمدًا على توليفة هجومية تضم شيكو بانزا، خوان ألفينا، عدي الدباغ، إضافة إلى خبرة عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وارتكاز نبيل عماد "دونجا".

