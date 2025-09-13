قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز

يترقب عشاق الكرة المصرية قمة مرتقبة مساء اليوم السبت، حين يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

المواجهة تكتسب أهمية خاصة كونها تجمع بين المتصدر والوصيف، إذ يتصدر المصري جدول المسابقة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا على صدارة مبكرة قد تعزز طموحات الفريقين في السباق المحلي.

المصري، تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، ظهر بمستويات قوية منذ انطلاق الموسم، انعكست على تألق عدد من لاعبيه الذين طرقوا أبواب المنتخبات الوطنية مؤخرًا، مثل خالد صبحي وأحمد عيد، إلى جانب ميدو جابر الذي انضم لقائمة المنتخب الثاني.

ويعتمد الفريق البورسعيدي على قوة هجومية يقودها صلاح محسن، بجانب الثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين، والوافد الجديد كينجسلي إيدو، مع عناصر مؤثرة مثل عمر الساعي وثنائي الدفاع باهر المحمدي وخالد صبحي.

في المقابل، يدخل الزمالك المواجهة بحثًا عن استعادة ثقة جماهيره الغاضبة عقب خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة.

ويقود المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الفريق الأبيض وسط غياب لاعب الوسط محمد شحاتة بداعي الإصابة، معتمدًا على توليفة هجومية تضم شيكو بانزا، خوان ألفينا، عدي الدباغ، إضافة إلى خبرة عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وارتكاز نبيل عماد "دونجا".