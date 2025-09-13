قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
أصل الحكاية

صفقات جديدة تنتظر الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز

أمينة الدسوقي

مع اقتراب حدة منافسات  الدوري الإنجليزي الممتاز ، تتجه أنظار الجماهير إلى مجموعة من الصفقات الجديدة التي تستعد لتسجيل الظهور الأول لها في الملاعب الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن بعض اللاعبين الذين انضموا حديثا لأندية "البريميرليغ" لم تسنح لهم الفرصة بعد للمشاركة، إما بسبب التوقف الدولي أو تأخر حسم الصفقات.

وتضم القائمة أسماء بارزة ينتظرها الظهور الأول بقميص فرقها الجديدة، سواء من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في إنجلترا أو أولئك الذين يخوضون تجربتهم الأولى.

أرسنال يترقب الظهور الأول لهينكابي

في العاصمة لندن، قد تسجل مواجهة أرسنال أمام نوتنغهام فورست الظهور الأول للمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، القادم من باير ليفركوزن الألماني، حيث من المتوقع أن يعوض غياب الفرنسي ويليام ساليبا بسبب الإصابة ويأمل "الغانرز" أن يشكل هينكابي إضافة دفاعية قوية في مسيرتهم نحو المنافسة على اللقب.

إيزاك بقميص ليفربول

ومن أبرز التحركات في السوق الصيفي، صفقة انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، والتي حسمت في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات. 

ويستعد اللاعب لتسجيل ظهوره الأول مع "الريدز"، وسط توقعات بأن يسهم بشكل كبير في تعزيز القوة الهجومية للفريق.

ويسا لتعويض إيزاك في نيوكاسل

وفي المقابل، يسعى نيوكاسل لتعويض رحيل هدافه السويدي، بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي يوان ويسا من برينتفورد. وقد يحصل ويسا على فرصته الأولى للظهور مع "الماغبايز" في مواجهة ولفرهامبتون، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه في الموسمين الماضيين.

كولو مواني

وفي شمال لندن، يستعد توتنهام للدفع بورقته الهجومية الجديدة راندال كولو مواني، القادم من باريس سان جيرمان.

 ويعوّل المدرب أنجي بوستيكوغلو على اللاعب الفرنسي في تعزيز خط الهجوم، خصوصًا بعد تألقه اللافت خلال فترة إعارته إلى يوفنتوس، حيث سجل 9 أهداف في 13 مباراة فقط.

دوناروما يظهر في ديربي مانشستر

مسك الختام سيكون مع قمة الجولة، حيث يشهد ديربي مانشستر على ملعب "الاتحاد"، أول ظهور منتظر للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بقميص مانشستر سيتي، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.

الدوري الإنجليزي أرسنال المهاجم الكونغولي يوان ويسا

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال بمشاركة اللاعبين الاولمبيين

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال في بطولة الشركات بمشاركة الأولمبيين

حملات بيطرية بالمنيا

بيطري المنيا : ضبط لحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية مكثفة

حملة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف : ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضراً

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

