صفقات جديدة تنتظر الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز

مع اقتراب حدة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، تتجه أنظار الجماهير إلى مجموعة من الصفقات الجديدة التي تستعد لتسجيل الظهور الأول لها في الملاعب الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن بعض اللاعبين الذين انضموا حديثا لأندية "البريميرليغ" لم تسنح لهم الفرصة بعد للمشاركة، إما بسبب التوقف الدولي أو تأخر حسم الصفقات.

وتضم القائمة أسماء بارزة ينتظرها الظهور الأول بقميص فرقها الجديدة، سواء من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في إنجلترا أو أولئك الذين يخوضون تجربتهم الأولى.

أرسنال يترقب الظهور الأول لهينكابي

في العاصمة لندن، قد تسجل مواجهة أرسنال أمام نوتنغهام فورست الظهور الأول للمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، القادم من باير ليفركوزن الألماني، حيث من المتوقع أن يعوض غياب الفرنسي ويليام ساليبا بسبب الإصابة ويأمل "الغانرز" أن يشكل هينكابي إضافة دفاعية قوية في مسيرتهم نحو المنافسة على اللقب.

إيزاك بقميص ليفربول

ومن أبرز التحركات في السوق الصيفي، صفقة انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، والتي حسمت في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات.

ويستعد اللاعب لتسجيل ظهوره الأول مع "الريدز"، وسط توقعات بأن يسهم بشكل كبير في تعزيز القوة الهجومية للفريق.

ويسا لتعويض إيزاك في نيوكاسل

وفي المقابل، يسعى نيوكاسل لتعويض رحيل هدافه السويدي، بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي يوان ويسا من برينتفورد. وقد يحصل ويسا على فرصته الأولى للظهور مع "الماغبايز" في مواجهة ولفرهامبتون، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه في الموسمين الماضيين.

كولو مواني

وفي شمال لندن، يستعد توتنهام للدفع بورقته الهجومية الجديدة راندال كولو مواني، القادم من باريس سان جيرمان.

ويعوّل المدرب أنجي بوستيكوغلو على اللاعب الفرنسي في تعزيز خط الهجوم، خصوصًا بعد تألقه اللافت خلال فترة إعارته إلى يوفنتوس، حيث سجل 9 أهداف في 13 مباراة فقط.

دوناروما يظهر في ديربي مانشستر

مسك الختام سيكون مع قمة الجولة، حيث يشهد ديربي مانشستر على ملعب "الاتحاد"، أول ظهور منتظر للحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بقميص مانشستر سيتي، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.