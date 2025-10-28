قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

ميليسا
ميليسا
حنان توفيق

أعلنت السلطات في جامايكا وعدد من دول الكاريبي حالة تأهب قصوى مع اقتراب إعصار "ميليسا"، الذي تحول إلى عاصفة مدارية إلى إعصار من الفئة الأولى فوق مياه المحيط الأطلسي الدافئة.

وتشمل التحذيرات جامايكا، وهايتي، والدومينيكان، وكوبا، وجزر تركس وكايكوس، وجزر البهاما، في ظل توقعات بزيادة قوته بسرعة خلال الأيام المقبلة ليصل إلى الفئة الرابعة أو الخامسة، ما قد يؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة تهدد ملايين السكان.

وكان مركز الإعصار  يبعد نحو 210 كيلومترات جنوب شرقي كينغستون، مصحوباً برياح سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك ببطء نحو الغرب والشمال الغربي.

وتشير التقديرات إلى أن بطء حركة الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مستمرة لعدة أيام، مع زيادة سرعة الرياح، ما يضاعف خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق المنخفضة والمرتفعات الجبلية. ودعت السلطات في جامايكا وبقية المناطق المتأثرة السكان إلى اتخاذ الاحتياطات كافة، والابتعاد عن الأنهار والسيول والمناطق المنخفضة، وتجنب السفر غير الضروري، استعداداً للظروف الجوية القاسية المرتقبة.

وسجلت سرعة الرياح القصوى بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 257 كيلومترا ومن المرجح أن يمر قلب الإعصار بالقرب من جامايكا أو فوقها مباشرة قبل التوجه نحو شرق كوبا وجزر تركس وكايكوس وجزر البهاما.

ويواجه الساحل الجنوبي لجامايكا عدة أيام من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، بما في ذلك فيضانات وانهيارات أرضية واسعة، بينما قد تتجاوز كميات الأمطار في جنوب هايتي 64 سنتيمتراً، وقد تصل في شبه جزيرة تيبورون الجنوبية الغربية إلى 89 سنتيمتراً، ما يهدد البنية التحتية ويعزل بعض المجتمعات.

وفي هايتي، أسفرت العواصف عن 3 وفيات نتيجة انهيارات أرضية وسقوط الأشجار، بينما لقي شخص واحد مصرعه في جمهورية الدومينيكان، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وتتوقع الأرصاد استمرار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية حتى منتصف الأسبوع المقبل، ما يزيد من احتمالية وقوع كوارث طبيعية في المناطق الساحلية والجبلية.

وفي الدومينيكان، يتوقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية الغربية، فيما قد يضرب الإعصار شرق كوبا منتصف الأسبوع المقبل كإعصار كبير.

ويؤكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "ميليسا" قد يتحول خلال الأيام المقبلة إلى إعصار هائل، ما يبرز الحاجة إلى استعداد مبكر وتنسيق كامل بين السلطات المحلية والمواطنين لمواجهة التداعيات المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات.

