آرني سلوت يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة، تتويج آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك بعدما قاد سلوت ليفربول لتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

وكان سلوت نافس كل من:

ريجيس لو بريس ( سندرلاند ) - إنزو ماريسكا ( تشيلسي ) - ديفيد مويس (إيفرتون).

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويأمل ليفربول في مواصلة انتصاراته وقطع خطوة جديدة في رحلة الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي.