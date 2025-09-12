الاتحاد: القمة الطارئة بالدوحة اختبار حقيقي لوحدة الصف العربي

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية تحمل أهمية كبرى لتوحيد الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن ما يحدث يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي كله وليس لدولة بعينها.

وقال صقر في تصريح صحفي اليوم، إن الدول العربية أمام اختبار تاريخي الآن؛ إما أن تتخذ موقفًا موحدًا يردع إسرائيل ويوقف غطرستها وعدوانها السافر، أو ستتوالى القصفات الإسرائيلية على عواصمنا واحدة تلو الأخرى.

وطالب رئيس حزب الاتحاد بضرورة أن تخرج القمة بقرارات عملية تتجاوز بيانات الشجب والإدانة، مؤكدًا أن الشعوب العربية تتطلع إلى موقف عربي صارم يعيد الهيبة للأمة ويبرهن على أن الدم العربي ليس رخيصًا، وأن السيادة الوطنية للدول العربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأضاف صقر أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من ردود الفعل إلى الفعل المبادر، عبر حشد كل أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وبناء تحالفات دولية داعمة للموقف العربي، بما يعكس قوة الإرادة والقدرة على الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.