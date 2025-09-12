قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانى يطالب قمة الدوحة بصياغة ميثاق للتعاون لمواجهة جرائم الاحتلال

إيهاب رمزى عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى على ضرورة أن يكون للقمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة دورها فى صياغة ميثاق جديد للتعاون بين جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة الجرائم والاعتداءات من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بعد قيام جيش الاحتلال بالاعتداء على دولة قطر الشقيقة 


واقترح " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم على قمة الدوحة تبني خطاب إعلامي عربي إسلامى موحد يفضح الجرائم الإسرائيلية وإطلاق قناة فضائية ناطقة بعدة لغات لعرض حقيقة ما يحدث في فلسطين مع إلزام الحكومات العربية والإسلامية بمواجهة الروايات المضللة عبر منصات التواصل الدولية إضافة إلى إبراز أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر ليس شأناً محلياً بل تهديد مباشر للأمن الإعلامي والسياسي العربي والاسلامى ويجب التصدي لأي محاولة لتكراره.


كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتفعيل المقاطعة الشعبية لسلاح فعّال في مواجهة الاحتلال، مطالباً القمة اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات فى مقدمتها إعلان مقاطعة رياضية وثقافية شاملة للكيان الصهيوني في المحافل الدولية ودعم المبادرات الشبابية العربية والإسلامية للتضامن مع فلسطين وإنشاء برنامج تبادل شبابي عربي–إسلامي لتعزيز وعي الأجيال بقضية فلسطين.
ووضع ميثاق شبابي–رياضي عربي إسلامى يؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر لن يمر مرور الكرام، وأن الأمة ستقف صفاً واحداً لمنع تكراره ضد أي دولة أخرى.

