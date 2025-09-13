سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى استاد المقاولون العرب، حيث يستضيف سيراميكا فريق سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.

المباراة تبدو خارج نطاق التوقعات، في ظل رغبة الفريقين في انتزاع النقاط الثلاث والتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب.

سيراميكا، بقيادة مدربه علي ماهر، يدخل اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على المقاولون العرب، مستفيدًا من التدعيمات القوية التي حصل عليها الفريق هذا الموسم، وسعيًا للاقتراب من المربع الذهبي والمنافسة على بطاقة مؤهلة للبطولات الإفريقية.

على الجانب الآخر، يطمح سموحة في استثمار تحسن نتائجه مؤخرًا بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية والتعادل مع بتروجت، حيث يأمل في الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط والتمركز بين أندية النصف الأول من الجدول.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 7 نقاط، متساويًا مع سموحة صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد، ما يزيد من سخونة المواجهة التي يسعى كل طرف خلالها لفض الشراكة.