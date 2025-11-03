وزير بريطانيا للشرق الأوسط: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، عن سعادته بتمثيل بلاده في افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه إنجاز استثنائي يعكس عراقة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار العالمي.

وأضاف وزير الدولة البريطاني في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن المملكة المتحدة لعبت دورًا صغيرًا ومهمًا في دعم الافتتاح من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية.

وفي سياق متصل، أوضح فالوكنر أن العلاقات بين القاهرة ولندن تشهد تطورًا متزايدًا في المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن هذه العلاقات التاريخية تمضي من قوة إلى قوة.

وقال إن زيارته الحالية إلى مصر، هي الثانية منذ توليه منصبه، تعكس حرص الحكومة البريطانية على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وأن رئيس الوزراء البريطاني سيزور القاهرة قريبًا لدفع هذا التعاون قدمًا.

وأوضح أن هذا التعاون الثقافي جزء من رؤية بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر على المستويات الثقافية والاقتصادية والتنموية.