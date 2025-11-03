الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين غارتين على مدينة غزة، في خرق جديد للهدنة الموقعة في مدينة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الغارتين استهدفتا المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأشارت وكالة وفا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستهداف المواطنين الفلسطينيين بإطلاق النار بشكل مباشر.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان، وفق أحدث إحصائية نشرت يوم أمس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا.