توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
برلمان

برلماني : قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين انتصار سياسي ودبلوماسي للقضية الفلسطينية

إسماعيل نصر الدين
إسماعيل نصر الدين
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، معتبرًا إياه انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا يعكس الإرادة الدولية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد نصر الدين، في تصريحات صحفية له، أن القرار يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن هذا الموقف الأممي يعزز من شرعية المطالب الفلسطينية ويدحض محاولات فرض الأمر الواقع.

وأضاف أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، لافتًا إلى أن الموقف الدولي الحالي يفرض على جميع الأطراف تكثيف الجهود لدفع مسار السلام وفقًا للشرعية الدولية.

وختم نصر الدين بيانه قائلاً: “إن هذا القرار يعد خطوة مهمة على طريق استعادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لضمان تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

البرلمان النواب فلسطين الأمم المتحدة اخبار البرلمان

