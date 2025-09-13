الهباش: قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين يضع العرب أمام تحدٍ جديد

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني على أن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية يضع أمام الفلسطينيين والعرب تحديًا جديدًا يتمثل في آليات تنفيذه على الأرض.

اعتماد عضوية فلسطين

وأوضح أن الخطوة الأولى بعد هذا القرار يجب أن تكون السعي في مجلس الأمن لاعتماد عضوية فلسطين بشكل دائم وكامل، رغم احتمالية الاصطدام بالفيتو الأمريكي كما حدث في السنوات الماضية.

تعزيز الموقف الفلسطيني

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في حواره مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دور الدول العربية والإسلامية والدول المؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية سيكون حاسمًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة بناء تحالفات واسعة لتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة العراقيل الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد الهباش أن النجاح في هذه المعركة يتطلب توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية وتكثيف العمل على الساحة الدولية، حتى يصبح القرار الأممي بداية فعلية لمرحلة جديدة من النضال السياسي والقانوني نحو الدولة الفلسطينية المستقلة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.