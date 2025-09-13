قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل: قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة لإنهاء الاحتلال

تيسير مطر
تيسير مطر
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن  ترحيبه البالغ بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مشيرا إلى أن هذا التصويت ليس مجرد قرار دبلوماسي، بل هو لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني الطويل والمشروع، وتأكيد دولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب تيسير مطر، إن هذا القرار يعكس تحولًا جذريًا في الموقف الدولي، ويدل على أن ضمير العالم قد استيقظ أخيرًا ليرى حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مضيفا أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح هذا القرار هي رسالة واضحة وصريحة مفادها أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحل قد باءت بالفشل.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني على مر الأجيال، لافتا إلى أنه إنجاز يحمل في طياته آمال وأحلام كل شهيد وكل أسير وكل لاجئ فلسطيني، وهو بمثابة انتصار للعدالة على الظلم، وللحق على الباطل.

واعتبر حزب إرادة جيل أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يمثل حافزا للمجتمع الدولي للسير نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات الدولية، فمجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يكفي، بل يجب أن يتبعه تحرك عملي على أرض الواقع لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه المحتلة.

واختتم بااقول: إننا في حزب إرادة جيل نؤمن بأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وندعو كافة الأطراف الدولية إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتوقف دائرة العنف والصراع.

البرلمان النواب اخبار البرلمان مجلس النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

ترشيحاتنا

نيبال تطورات بعد الاحتجاجات

ما خطوات نيبال القادمة بعد الإطاحة برئيس الوزراء وتعيين سيدة بدلا منه؟

ماركو روبيو

روبيو في إسرائيل لمواجهة إعلان الدولة الفلسطينية ومناقشة اجتياح غزة

مخاوف تسونامي في روسيا ودول أخرى

هل يشكل زلزال روسيا بقوة 7.4 درجة خطر تسونامي كبير؟

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد