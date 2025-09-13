إرادة جيل: قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة لإنهاء الاحتلال

أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن ترحيبه البالغ بالقرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مشيرا إلى أن هذا التصويت ليس مجرد قرار دبلوماسي، بل هو لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني الطويل والمشروع، وتأكيد دولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب تيسير مطر، إن هذا القرار يعكس تحولًا جذريًا في الموقف الدولي، ويدل على أن ضمير العالم قد استيقظ أخيرًا ليرى حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مضيفا أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح هذا القرار هي رسالة واضحة وصريحة مفادها أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض هذا الحل قد باءت بالفشل.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني على مر الأجيال، لافتا إلى أنه إنجاز يحمل في طياته آمال وأحلام كل شهيد وكل أسير وكل لاجئ فلسطيني، وهو بمثابة انتصار للعدالة على الظلم، وللحق على الباطل.

واعتبر حزب إرادة جيل أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يمثل حافزا للمجتمع الدولي للسير نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات الدولية، فمجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يكفي، بل يجب أن يتبعه تحرك عملي على أرض الواقع لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه المحتلة.

واختتم بااقول: إننا في حزب إرادة جيل نؤمن بأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وندعو كافة الأطراف الدولية إلى البناء على هذا الزخم الإيجابي، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتوقف دائرة العنف والصراع.