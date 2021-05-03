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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية : اقتران للقمر مع هذه الكواكب خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث العديد من الظواهر التي ستحدث خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري في سماء القاهرة .


وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيكون هناك اقتران بين القمر والمشترى وزحل قبل شروق الشمس خلال هذا الأسبوع .


وأضاف ، إنه سيكون هناك أيضاً اقترانا  لكواكب عطارد والزهرة ولكن في فترة ما بعد الغروب .

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وأشار إلى أن القمر سيكون أقرب ما يكون إلى كوكب "زحل" ويقترن معه فجر 4 مايو ، كما يقترن القمر مع كوكب "المشترى" فجر 5 مايو .


ونوه إلى أنه يمكن رؤية هذه الاقترانات من الساعة الثالثة صباحا وحتى ما قبل شروق الشمس ، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي بعد الشروق ، فلا يتمكن أحد من رؤيتهم .


كما يتمكن هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال من مشاهدة كوكبي "عطارد والزهرة" بعد غروب الشمس مباشرة ناحية الغرب خلال هذا الأسبوع أيضاً .

المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية اقتران بين القمر والمشترى وزحل كواكب عطارد والزهرة

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