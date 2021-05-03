عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذبات حادة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية

استقرت سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-5- 2021، لليوم الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت جنيهين الخميس، عقب تراجعه الاربعاء  بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب يوم الثلاثاء الماضي تراجعا بنحو 4 جنيهات بعد أن ارتفع يوم الاثنين الماضي 7 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الاثنين
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب  888جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا 777  جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 666 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في مصر سعر الجرام سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في مصر بالمصنعية اسعار الذهب اليوم في مصر عيار الذهب

موضوعات متعلقة

الذهب محلك سر.. سعر جرام عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 5 -4- 2021

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر

تضامن البرلمان تناقش موازنة الحماية الاجتماعية بحضور القباج .. غدا

تذبذبات حادة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

ترضعه حليبها.. شاهد كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته.. صور

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ