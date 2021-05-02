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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 2-5-2021

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

شهدت اسعار الذهب في مصر ، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-5-2021، على مستوى الأعيرة المختلفة، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر  2 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة علي مختلف محلات الصاغة.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 665 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا في سوق الذهب نحو 776 جنيها .

 

وصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 887 جنيها .

 

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 517 جنيها .

 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيه.


اسعار المصنعية والدمغات


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية. 
 

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