عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية

أعلنت منصة حصص مصر أنها ستقوم بتوفير مراجعات لـ طلاب الاعدادية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لمساعدة طلاب الصف الثالث الاعدادي على الاستعداد لـ امتحانات الاعدادية 2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".  

txt

التعليم: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المتداول.. مزيف

txt

تعليم الجيزة: بدء امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الأول والثاني الثانوي.. الثلاثاء

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر، أسئلة على كل درس وتدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم،على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي  https://www.hesas.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الاعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

وبالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف توفرها لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة الاعدادية من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

ونفت وزارة التعليم، صحة المنشور المتداول عبر السوشيال ميديا ، والذي يزعم إعلان جدول امتحانات الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021. 

وقالت : جدول امتحانات الاعدادية المتداول مزيف ، وغير تابع للوزارة نهائياً.

التعليم : جدول امتحانات الاعدادية المتداول مزيف

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه لم يتم إصدار أي جدول لـ امتحانات  الإعدادية ، مشيرةً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن  ، سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم والتي تتمثل في :

 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم  https://moe.gov.eg/ 

 الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك   https://m.facebook.com/egypt.moe/ 

وقالت الوزارة: نناشد أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)

الاعدادية وزارة التربية والتعليم امتحانات الاعدادية منصة حصص مصر حصص مصر امتحانات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوجه رسالة جديدة لطلاب الثانوية العامة .. تفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية

ترشيحاتنا

إصابة وزير جزائري بفيروس كورونا

أخبار الفن| إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ كورونا.. كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا.. فيديو

أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ