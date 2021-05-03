منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

أعلنت منصة حصص مصر أنها ستقوم بتوفير مراجعات لـ طلاب الاعدادية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لمساعدة طلاب الصف الثالث الاعدادي على الاستعداد لـ امتحانات الاعدادية 2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر، أسئلة على كل درس وتدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم،على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الاعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.

وبالنسبة لـ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف توفرها لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة الاعدادية من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.

ونفت وزارة التعليم، صحة المنشور المتداول عبر السوشيال ميديا ، والذي يزعم إعلان جدول امتحانات الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقالت : جدول امتحانات الاعدادية المتداول مزيف ، وغير تابع للوزارة نهائياً.

التعليم : جدول امتحانات الاعدادية المتداول مزيف

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه لم يتم إصدار أي جدول لـ امتحانات الإعدادية ، مشيرةً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن ، سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم والتي تتمثل في :

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://m.facebook.com/egypt.moe/

وقالت الوزارة: نناشد أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)