عبدالله السعيد يحرز هدفا عالميا فى مرمى الزمالك

أحرز عبد الله السعيد هدفا عالميا فى مرمى فريق الزمالك بالدقيقة 38 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي فى إطار منافسات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من بيراميدز وقاد الغاني جون أنطوى هجمة من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء قام بإبعادها دفاعات الأبيض إلى منتصف الملعب.

وفى الدقيقة منح الحكم الدولى جهاد جريشة ضربة حرة لصالح يوسف أوباما بعدما ارتكب أحمد أيمن منصور خطأ ضده أمام منطقة الجزاء وسدد فرجاني ساسي الكرة قوية تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز.

وسدد فى الدقيقة السادسة رمضان صبحى كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من الغاني جون أنطوى تبعدها أقدام دفاعات محمود علاء الى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة السابعة كاد جون أنطوى أن يسجل هدف التقدم بعدما استغل ارتباك دفاعات الزمالك وسدد الكرة يبعدها محمد عواد إلى ضربة ركنية ويتعرض للإصابة ويضطر حكم اللقاء الى إيقاف المباراة للخضوع إلى العلاج.

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات اللقاء فى الدقيقة 11 وشن العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية وسدد دونجا فى الدقيقة 12 كرة تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وأرسل طارق حامد كرة طولية تصل عند حميد أحداد وينفرد بحارس بيراميدز إلا أن الحكم المساعد يمنع فرصة خطيرة للزمالك ويشهر راية التسلل.

قاد عبدالله السعيد هجمة عنترية بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول وراوغ مدافعى الزمالك إلا أن محمود علاء نجح في إبعاد الكرة من أمامه وإرسالها إلى منتصف الملعب.

ومنح الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد رمضان صبحى فى الدقيقة 33 بعد ارتكابه خطأ ضد التونسي حمزة المثلوثي.

وأهدر محمود حمدى الونش فرصة خطيرة بالدقيقة 34 بعدما سدد كرة من تمريرة داخل منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى شريف إكرامي حارس بيراميدز وفى الدقيقة 38 أحرز عبدالله السعيد هدفا عالميا بعدما راوغ دفاعات الزمالك وسدد الكرة تسكن لشباك.