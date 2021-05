مشاهير يحلمون برئاسة أمريكا.. نجاح ترامب ألهم نجوم هوليوود للترشح لمنصب الرئيس

من الممثل رونالد ريجان والمغني سوني بونو، إلى المصارع جيسي فينتورا والمضيف التلفزيوني ستيفن كولبير، تضم قائمة المشاهير الذين ترشحوا لمنصب سياسي في الولايات المتحدة (وحتى تم انتخابهم) عشرات الأشخاص.

شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة قيام مغني الراب كاني ويست بمحاولة فاشلة للحصول على المكتب البيضاوي.

وقال جون برابندر، المحلل الاستراتيجي الجمهوري، إن نجاح دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ألهم المزيد من المشاهير للترشح لمنصب سياسي في الولايات المتحدة.

وكشف برابندر، رئيس شركة الاستشارات السياسية BrabenderCox ، أنه تلقى مكالمات من اثنين من “المشاهير الوطنيين رفيعي المستوى” أخبروه برغبتهم في تجربة أيديهم في السياسة.

وقال برابندر لصحيفة ذا هيل الامريكية: “بطريقة غريبة وغريبة ، كسر ترامب بعض الحواجز وحطم بعض الأسقف الزجاجية ... وأظهر أن هناك مسارات بديلة”.

مشاهير يحلمون برئاسة أمريكا

ويتعين على السياسيين أن ينفقوا ملايين الدولارات من أجل تعزيز صورتهم وتأمين دعم الملايين من الناس؛ من ناحية أخرى ، لا يواجه المشاهير مشكلة لأن لديهم بالفعل قواعد جماهيرية ضخمة ، كما تقول كوبر لورانس ، مقدمة البرامج الإذاعية ومؤلفة كتاب “نظام المشاهير: الأجندة المضللة لسياسات المشاهير في ديمقراطية ما بعد الحداثة”.

وتقول لورانس إنه من الأسهل بكثير للمشاهير أن يجربوا أيديهم في السياسة مقارنة بجوز وجينز العاديين، على الرغم من اعترافها بأن قائدي A-list قد يواجهون مشاكل بسبب التعليقات التي أدلوا بها في الماضي ، أو سلوكهم الغريب.

كايتلين جينر

وتأتي هذه الأخبار بعد أكثر من أسبوع من إعلان كايتلين جينر، البطلة الأولمبية السابقة ونجمة The Keeping Up with the Kardashians ، قرارها بالترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. وقالت جينر ، 71 سنة ، إنها ستخوض الانتخابات كعضو جمهوري في انتخابات الإقالة ضد الحاكم الحالي غافين نيوسوم. قالت تقارير إعلامية إنها شكلت بالفعل فريقًا ، بما في ذلك بعض مستشاري دونالد ترامب السابقين.

أرنولد شوارزنيجر

وقال الممثل أرنولد شوارزنيجر ، الذي أصبح هو نفسه حاكم ولاية كاليفورنيا في عام 2003 في انتخابات سحب الثقة ، إن لدى جينر فرصة جيدة لهزيمة الحاكم نيوسوم.

مشاهير آخرون يعتبرونها مهنة سياسية

دفع قرار جينر الترشح لمنصب الممثل الآخر ، راندي كويد ، إلى إلقاء قبعته في الحلبة.

وعد الحائز على جائزة جولدن جلوب ومرشح أوسكار بالتخلص من الفساد إذا تم انتخابه حاكماً لولاية كاليفورنيا.

وبدأ نجم هوليوود ماثيو ماكونهي، الذي يقوم حاليًا بجولة للترويج لمذكراته، بمغازلة فكرة الترشح لمنصب حاكم ولاية تكساس في عام 2020.

ومؤخرًا ، كشف نجم Interstellar و Dallas Buyers Club أنه يفكر الآن بجدية في القيام بذلك، ويبدو أن الجمهور يوافق عليه.

جريج أبوت

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز وجامعة تكساس في أبريل أن عددًا أكبر من ناخبي تكساس سيدعمون الممثل أكثر من الحاكم الحالي جريج أبوت في تصويت افتراضي.

ولكن العديد من المشاهير يطمحون إلى تحقيق أهداف أعلى ويريدون أن يصبحوا الرئيس القادم للولايات المتحدة.

ويل سميث

وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلن الممثل ويل سميث أنه سيتخذ قرارًا بشأن الترشح للرئاسة "في مرحلة ما" في المستقبل.

وفي حديثه في البودكاست "Pod Save America" ​​، قال الشاب البالغ من العمر 52 عامًا إنه سيترك المكتب "ينظف قليلاً" قبل التفكير فيما إذا كان سيتبع خطى رونالد ريجان أم لا ، الذي قبل أن يقضي فترتين، كرئيس للولايات المتحدة ، كان ممثل هوليوود.

ذا روك

وإليكم شخصية مشهورة أخرى يعتقد الكثير من الأمريكيين أنها يجب أن تترشح لمنصب - المصارع والممثل دواين 'The Rock' Johnson

وفي الانتخابات الرئاسية الماضية ، كان ثالث أكثر المرشحين شعبية بعد الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وأظهر استطلاع حديث أجرته Piplsay أن 46 بالمائة من المستطلعين أبدوا اهتمامًا بترشحه للرئاسة.

وألمح المصارع الذي تحول إلى ممثل إلى أنه مستعد لبدء محاولة رئاسية، على الرغم من أنه لم يكشف عن الموعد الذي كان يخطط فيه للترشح.

وقال جونسون لمراسل شبكة إن بي سي ويلي جيست "أشعر أيضًا أنه إذا كان هذا هو ما يريده الناس ، فسأفعل ذلك"، مضيفًا أنه يريد توحيد البلاد.

أوبرا وينفري

المشاهير الآخرون الذين يرغبون في رؤيتهم في المكتب البيضاوي هي مضيفة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري.

وفي عام 2017 ، قالت إن “فوز دونالد ترامب جعلها تفكر بجدية في الترشح للرئاسة”

واضافت “لم أفكر قط في أن السؤال محتمل، أوه ، جي ، ليس لدي الخبرة. لا أعرف ما يكفي. الآن ، أنا أفكر: أوه!”

وفي العام الماضي، كشفت وينفري أن الأثرياء اتصلوا بها وعرضوا عليها "مليار دولار" للمساعدة في الحملة.

ولكن المذيعة التلفزيونية قالت إنها ستجرب يدها في السياسة بشرط واحد فقط - إذا طلبت منها السماء ذلك.

واضافت وينفري إنها صلت إلى الله طالبة منه أن يظهر لها علامة واضحة لدرجة أنها حتى لا يمكنها أن تفوتها.

ميجان ماركل

وآخر المشاهير الذين عبروا عن رغبتهم أو الذين من المحتمل أن يترشحوا للرئاسة هي دوقة كامبريدج ، ميجان ماركل.

وتقول التقارير إن الممثلة المولودة في لوس أنجلوس أخبرت صديقاتها عن رغبتها في تجربة يدها في السياسة.

الأمير هاري

في مارس، ذكرت وسائل الإعلام أنها وظف الأمير هاري مساعدًا سياسيًا عمل مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خلال حملتها الرئاسية لعام 2016.

وعلاوة على ذلك ، قال مسؤول بريطاني سابق عمل في عهد رئيس الوزراء توني بلير لصحيفة ديلي ميل إن ميجان كانت تجتمع مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي لمناقشة محاولة رئاسية محتملة وطرق بناء فرق لجمع التبرعات.

تقول التقارير أن الدوقة قد ترمي قبعتها في الحلبة في عام 2024 ، إذا قرر الرئيس الحالي جو بايدن ، الذي سيبلغ 82 عامًا في ذلك العام ، عدم الترشح لولاية ثانية.