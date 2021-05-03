ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو

ظهر عدد كبير من التسريبات والشائعات حول هواتف آبل القادمة iPhone 13، على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، ونظرا لأنه لا يزال الوقت مبكرا على حدث الإطلاق، إلا أن المزيد من التوقعات الجديدة مستمرة في الظهور حول هواتف آيفون التالية، والتي تكشف المزيد من التفاصيل عنها.

واليوم، ظهرت أحدث التسريبات حول أجهزة آيفون 13، عبر إحدى قنوات موقع يوتيوب، فحسبما ذكر موقع "gizchina"، لا تختلف هذه العروض الجديدة كثيرًا عن ما ذكرته التسريبات السابقة، إلا أن الاختلاف الأبرز هو ترتيب الكاميرا الخلفية ونتوء الكاميرا الأمامية.

ووفقا لما ذكره اليوتيوبر الهندي المعروف باسم @Waqar Khan، فإن الاختلاف الأكثر أهمية بين السلسلة القادمة و iPhone 12 هو أن نتوء الكاميرا الأمامية سيأتي بشق أصغر حجما من نظيره في هاتف آيفون 12، وهذا المعلومة تتماشي مع العديد من التسريبات السابقة.

أجهزة آيفون 13

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز وحدة الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون 13، بتصميم جديد ومميز، يأتي بترتيب قطري بدلاً من واحدة فوق الأخرى، تختلف عن المحاذاة الرأسية لعدسات هاتف iPhone 12، والذي ظهر في صور مسربة مسبقًا.

وتكشف نماذج التصميمات التي ظهرت بالصور في مقطع الفيديو الذي شاركه اليوتيوبر الهندي، أن سلسلة iPhone 13 ستحتوي على ستة خيارات لونية على الأقل، حيث ستنطلق 3 طرازات بألوان فاتحة هي: ستأتي بالبرتقالي والأبيض الدافئ، وأما الألوان الداكنة فهي البنفسجي والأحمر والأزرق والأسود.

وأشارت العديد من التسريبات السابقة إلى أن هواتف آيفون 13 القادمة، سوف تستخدم تقنية شاشات "LTPO" الجديدة، لتمكين الهاتف من تقديم معدل تحديث مرتفع، والموفرة أيضا لعمر البطارية.

ومن المتوقع أن تزود إحدى طرازات آيفون 13، بسعة تخزين 1 تيرابايت.