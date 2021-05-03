عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو

آيفون 13
آيفون 13

ظهر عدد كبير من التسريبات والشائعات حول هواتف آبل القادمة iPhone 13، على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل، ونظرا لأنه لا يزال الوقت مبكرا على حدث الإطلاق، إلا أن المزيد من التوقعات الجديدة مستمرة في الظهور حول هواتف آيفون التالية، والتي تكشف المزيد من التفاصيل عنها.

واليوم، ظهرت أحدث التسريبات حول أجهزة آيفون 13، عبر إحدى قنوات موقع يوتيوب، فحسبما ذكر موقع "gizchina"، لا تختلف هذه العروض الجديدة كثيرًا عن ما ذكرته التسريبات السابقة، إلا أن الاختلاف الأبرز هو ترتيب الكاميرا الخلفية ونتوء الكاميرا الأمامية.

 

شاهد | أول صورة مسربة لـ آيفون 13 برو

من أجل آيفون 13.. آبل تسرق ميزة Galaxy S21 القاتلة

 

ووفقا لما ذكره اليوتيوبر الهندي المعروف باسم @Waqar Khan، فإن الاختلاف الأكثر أهمية بين السلسلة القادمة و iPhone 12 هو أن نتوء الكاميرا الأمامية سيأتي بشق أصغر حجما من نظيره في هاتف آيفون 12، وهذا المعلومة تتماشي مع العديد من التسريبات السابقة.

iPhone 13
أجهزة آيفون 13

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز وحدة الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون 13، بتصميم جديد ومميز، يأتي بترتيب قطري بدلاً من واحدة فوق الأخرى،  تختلف عن المحاذاة الرأسية لعدسات هاتف iPhone 12، والذي ظهر في صور مسربة مسبقًا.

وتكشف نماذج التصميمات التي ظهرت بالصور في مقطع الفيديو الذي شاركه اليوتيوبر الهندي، أن سلسلة iPhone 13 ستحتوي على ستة خيارات لونية على الأقل، حيث ستنطلق 3 طرازات بألوان فاتحة هي:  ستأتي بالبرتقالي والأبيض الدافئ، وأما الألوان الداكنة فهي البنفسجي والأحمر والأزرق والأسود.

وأشارت العديد من التسريبات السابقة إلى أن هواتف آيفون 13  القادمة، سوف تستخدم تقنية شاشات "LTPO" الجديدة، لتمكين الهاتف من تقديم معدل تحديث مرتفع، والموفرة أيضا لعمر البطارية.

ومن المتوقع أن تزود إحدى طرازات آيفون 13، بسعة تخزين 1 تيرابايت.

آبل آيفون 13 هواتف ابل iPhone 13 تفاصيل جديدة

موضوعات متعلقة

يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور

العد التنازلي بدأ.. آبل تستعد لإطلاق آيفون 13

بمبلغ صادم.. توقعات تكشف سعر هاتف آيفون 13 برو المنتظر

بإمكانيات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 13 القادمة من أبل

ترشيحاتنا

الطب الوقائي : تحور كورونا يعمل على تغير الخصائص الوبائية والمرضية للفيروس

الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة بعد مباراة بيراميدز

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف نجران

ظهور تفاصيل جديدة حول سلسلة آبل آيفون 13.. فيديو

تحويلات المرورية استكمالا لأعمال كوبرى المشاة بمحور الفردوس ..تعرف عليها

أكلات سحور رمضان .. فول بالزبادى وخيار بالجبنة وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

حضن وخناقة ووقت ضائع .. 4 مشاهد مثيرة في مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ