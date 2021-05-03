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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لخلاف ركنة.. "دراجه بخارية" تتسبب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

مشاجرة بكفرالزيات
مشاجرة بكفرالزيات

شهدت قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مساء أمس، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسيوف بسبب الخلاف على ركنة دراجة بخارية أمام كافيه وهو ما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الفزع والرعب.

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كان  اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية  تلقي إخطاراُ من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد  بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسيوف بقرية الدلجمون بدائرة المركز.

كما  انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين نشبت بينهم مشاجرة، بسبب ركنة دراجة بخارية أمام كافيه يمتلكه أحد أطراف المشاجرة، ما دفعهم للتشاجر وقطع الطريق ومنع الأهالى من المرور، مما أثار الذعر بين سكان المنطقة.

كما تمت  مطاردة المتهمين الذين فروا هاربين مشاهدتهم القوة الأمنية تحت إشراف  الرائد احمد شيحة معاون مباحث مركز شرطة كفرالزيات ، ليتم القبض على 6 من المتهمين وبحوزتهم عددا من الأسلحة، البيضاء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية مشاجرة الأسلحة كفرالزيات أسلحة بيضاء

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