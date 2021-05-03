التحفظ على 260 شيشة.. إغلاق أحد الكافيهات المخالفة في المعمورة

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات مسائية مكبرة للمرور على المقاهي والكافيهات المتواجدة بكورنيش المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق، قبل أعياد شم النسيم، حيث أسفرت عن ضبط عدد كبير من الشيش من داخل المقاهي، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.

وفي سياق متصل؛ شن رؤساء الأحياء عدد من الحملات المسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق، حيث قاد اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان حملة أسفرت عن إغلاق كافية لوتشى بالمعمورة الشاطئ لمده أسبوعين وتوقيع غرامة مالية والتحفظ على ٢٦٠ شيشة، بالإضافة إلى التحفظ علي العديد من التعديات بالأحياء الأخري.

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وناشد الشريف المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية

وكلف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء خلال أعياد شم النسيم. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية.

كما شدد المحافظ علي تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها.

مؤكدًا علي إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

