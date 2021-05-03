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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفتيش مكثف.. الأوقاف تعلن الطوارئ في العشر الأواخر من رمضان

صدى البلد

عممت وزارة الأوقاف منشورا بعنوان " طوارئ العشر الأواخر من رمضان " على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأي أجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١م.

ووجهت الوزارة باستمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد غلق دورات المياه ، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر. 


مع أخذ علم جميع مديري الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأية مخالفة.

 

وفي السياق نفسه حذرت وزارة الأوقاف، من أنها ستنهى على الفور خدمة أى من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.
 

وأكدت وزارة الأوقاف أنها  ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك  هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها .
 

العشر الأواخر من رمضان وزارة الأوقاف

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