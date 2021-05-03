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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية "الإستوري" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
 

وظهرت ميرنا نور الدين، في الصورة بإطلالة رياضية باللون الاسود تبرز رشاقتها من داخل الجيم بعدما كانت تقوم بالتدريبات الرياضية.

وتشارك ميرنا نور الدين، في تصوير مسلسلها الجديد "كوفيد 25"  الذي يعرض حاليا في سباق دراما رمضان 2021.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

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IMG_٢٠٢١٠٥٠٢_١٩٤٩١٠
ميرنا نور الدين الجيم اطلالة إطلالة رياضية مسلسل كوفيد 25 موقع التواصل الاجتماعي دراما رمضان 2021

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