رئيس اتحاد الشاغلين الحي السويسري يشكو من وجود مخالفات تضر بالبيئة

ناشد محمد أنور رئيس اتحاد الشاغلين الحى السويسري، محافظ مدينة القاهرة ورئيس حى مدينة نصر ووزير التنمية المحلية لـ وجود بعض المخالفات التى تضر بالبيئة وأمن شاغلى حى السويسري.

وكتب محمد انور فى شكواه " نود فى البداية أن نشكر لسيادتكم مجهودتكم الملموسة والواضحة فى الارتقاء بالنواحى الخدمية فى إلى السويسرى وتطويرها لتصبح مثلا يحتذى به بين احياء القاهرة الكبرى .

وأشار أنور إلى أنه فى ظل الجهود المبذولة المشكورة توجد بعض المخالفات الصارخة التى تضر بالبيئة والصالح العام وأمن شغلى الحى والمتمثلة فى:

اولا :

مغسلة توربو بين عقار 48 و عقار 90 أ

مغسلة توب كار عقار 87 السويسرى أ

مغسلة عامر عقار 81 السويسرى أ

المغسلة الاسلامية عقار 60 أ السويسرى أ

مغسلة بابليز عقار 60ب السويسرى أ

مغسلة مركز الرحمة عقار 103 السويسرى أ

مغسلة جديدة عقار 101 السويسرى أ

ثانيا :

محال الميكانيكا والسمكرة والدوكو ملحق بها مخازن تشتمل على مواد ملتهبة وشديدة الاشتعال مما يهدد العقار وشاغلية خاصة انها اسفل العقارات الاتى ذكرها :

المركز الهندسي ميكانيكا ودوكو سيارات عقار 103

لوكسرى ميكانيكا سيارات عقار 103

ايطالينا للسيارات عقار 59

الاسلامية للسيارات عقار 60

زرشة الرشدى عقار 60

bmw والمحلاوى للزيوت ودريكشن لظبط الزوايا وسمارات لخدمة السيارات عقار 47

المركز الفنى لصيانة السيارات وكهربائ سيارات عقار 36

مركز الخدمة الالمانية عقار 90

سمارت مركز سيارات عقار 20

ثالثا :

مخالفات المحال التجارية بالسوق التجارى بالحي السويسرى أ والتى تتمثل فى :

بناء غرف خلفية لايواء العمال او مخازن وذلك مثل عقار “ 35 ، 95 ، 97 ، 93 ، 84 ”

التعدى على كامل الرصيف والنزول لنهر الطريق مما يغوق حركة المشاة والسيارات بالاضافة الى بناء تندات خرسانية وحديدية تصل طولها فى بعض الاحيان 3 امتار

واختتم انور قائلا " سيادة رئيس الحى نعلم مدى المسئولية الملقاء على عاتقكم وحجم المشاكل الموجودة ولاكن نطمع من سيادتكم كما عاهدنا فى سيادتكم من قبل فى ازالة التعديات والمخالفات والحفاظ على الارواح والممتلكات لكى يرتقى الحى تاسويسرى فى ظل تابعية لرئاستكم له .



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