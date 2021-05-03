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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: غلق جميع المتنزهات والحدائق التابعة لوزارة الزراعة اليوم| فيديو

محمد القرش
محمد القرش

 قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن جميع المتنزهات والحدائق التابعة لوزارة الزراعة مغلقة، وذلك للحد من تجمعات شم النسيم، منوها إلى أنه توجد غرفة عمليات مشكلة لمتابعة هذا الأمر، وحتي لا يوجد تهاون في تلك التجمعات.

 

وأضاف "المتحدث باسم وزارة الزراعة"، عبر زوم في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن بالرغم من أن الوزارة تسعى إلى فتح تلك الحدائق في مثل هذا اليوم من كل عام، لخدمة المواطنين والمساعدة في نشر السعادة في هذا اليوم لجميع المصريين، ولكن تلك الظروف الاستثنائية هي التي تمنع هذا التكدس من الناس، وذلك للحد من فيروس كورونا.

 

وأشار، إلى أن القطاع الزراعي مهم جدا للقوى العاملة، لأنه يوجد عدد كبير من العمالة يشغل هذا القطاع، وبالتالي الاهتمام الكبير بهذا القطاع لخلق المزيد من فرص العمل، مضيفا أن الدولة قد وصلت إلى نسبة 105% من الاكتفاء الذاتي للخضروات و 110% للفاكهة و 102% من إنتاج الألبان واللحوم 57%، وحتي انه تم الاقتراب من 100% اكتفاء ذاتي للدواجن.

 

وأكد، أنه تحدث الآن تنمية متكاملة للقطاع الزراعي، و نجعل المنتج الزراعي مادة أولية، ومن ثم يتم استخدام تلك المادة في عمليات تصنيع زراعي، مما يرفع من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير وإنشاء مصنع الغزل والنسيج، وذلك بسبب زيادة زراعة القطن وتطور القطاع الزراعي.

 

وأوضح، أن الدولة تعمل على شقين رئيسيين في المشروعات ألا وهما زيادة الأراضي الزراعية وزيادة القوى الانتاجية، فيتم زيادة زراعة القمح على سبيل المثال، وذلك عن طريق مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تطوير سيناء، مؤكدا أن الإنتاج من الأسماك النيلية يكفي ويفيض، وحتى أن الدولة تستطيع أن تصدر كميات من الأسماك.

خبار التوك شو قطاع الزراعة الفلاح المصرى الشمروعات القومية أعياد شم النسيم

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