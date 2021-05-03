متجمعين علي الفرح و الخير.. يسرا تهنئ. الأقباط بعيد القيامة

هنأت الفنانة يسرا الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشرت يسرا صورة للصليب و الجامع وعلقت قائلة: عيد قيامة مجيد على كل أصحابي و كل أهل مصر.. دايما متجمعين على الفرح و الخير و إيدينا في إيدين بعض متحدين وتفضل مصر أمام العالم كله مثال حي لوحدة شعبها العظيم ، ‏HAPPY EASTER EVERYONE.

وتشارك النجمة يسرا حاليا في مسلسل "حرب أهلية" باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجأت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.