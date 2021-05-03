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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة حياة كريمة

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية في الوادي الجديد

صدى البلد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات القوي العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع.

 مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا  في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد ١٥ ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، لافتا إلى أننا مستمرون في باقي  شركات مشروعات العاصمة الجديدة،  كما تم حصر ما يقرب من  2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

 وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بإحدي المشروعات القومية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة ، بشركتين من الشركات العاملة بالمشروع ، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة. 

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