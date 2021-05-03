لتأكيد خلوها من المواطنين .. لجنة للمرور على الشواطئ والمنتزهات بالبحر الأحمر

قامت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة القصيرصباح اليوم الإثنين، بالمرور على الكورنيش والشاطئ العام والشواطئ بالكيلو ١٠ جنوبا والكيلو١٤ شمالا، وذلك للتأكيد على خلوها من المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير بغلق الشواطئ والمنتزهات يوم شم النسيم ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت اللجنة أن أعمالها مستمرة طوال اليوم، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن رئيس مدينة القصير وجه باستمرار الحملات التفتيشية على الأماكن التي يتردد عليها المواطنين للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت المتضمنة ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى.

وكانت قد أغلقت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، جميع الحدائق العامة المنتشرة بأحياء المدينة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية أمن البحر الأحمر وذلك لمنع أي تجمعات أو احتفالات في يوم شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وخلت شوارع مدينة الغردقة من أي مظاهر للاحتفالات وسط انتشار وتواجد أمني ومروري.

كما أغلق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه وشواطئه أمام الأعضاء والزائرين اليوم الاثنين تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، وضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.