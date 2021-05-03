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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برفقة رئيس الأركان.. زيارة مفاجئة لوزير دفاع تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس

خلوصي آكار
خلوصي آكار

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة مفاجئة للبلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، اليوم الاثنين، عن بيان لوزارة الدفاع قوله إن خلوصي أكار وصل برفقة رئيس الأركان يشار جولر إلى طرابلس.

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ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى حول الزيارة أو مدتها أو الموضوعات التي سيبحثها آكار هناك.

على جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أن لقاءه مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، يأتي في إطار مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة .

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة، أن المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة، يان كوبيش، بحضور موسى الكوني، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء أو الملفات التي طرحت خلاله.
 

ليبيا تركيا خلوصي أكار وزير الدفاع التركي طرابلس المجلس الرئاسي الليبي

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