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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موقعة اليوم .. تاريخ صعب لمباريات الأهلي أمام غزل المحلة

الأهلي - غزل المحلة
الأهلي - غزل المحلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

وتعد مواجهة الأهلي وغزل المحلة بملعب الأخير دائما من المباريات القوية في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز .

لعب الأهلي على ستاد المحلة مع الغزل 41 مباراة سابقة امام المحلة على ملعبها في الدوري و تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 15 مباراة  و تعادلا  19 مرة بينما فاز المحلة في 7 مباريات فقط.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

وفي المقابل ،شهدت الأيام الماضية عودة عبده يحيي أحد نجوم غزل المحلة ومشاركته في التدريبات بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة ، وتأتي عودة عبده يحيي مهمة لدى الجهاز الفني للمحلة في ظل الاعتماد عليه بشكل كبير في قيادة هجوم الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها .

ومن المتوقع أن يخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: فتحي مبروك، أحمد عيد، محمد فتح الله، يحيى حامد.

خط الوسط: أحمد الندري، بسام ماهر، أشرف السيد.

خط الهجوم: هشام نبوي، إسلام فؤاد، عبده يحيى.

ويأمل الجهاز الفني للمحلة في الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطي ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز
 

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