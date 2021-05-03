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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير روسيا : مصر حليف دائم لنا والسيسي صنع تنمية حقيقية

السفير الروسي باحد
السفير الروسي باحد فنادق الغردقه

قال السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، إن مصر حليف دائم وقوي لروسيا، وهناك تعاون كبير بين البلدين لين في المجال السياحي فقط، مشيرًا إلى أن التقارب المصري الروسي يسير بخطى ثابتة وهناك جهود كبيرة تتخذها الدولة المصرية لتطوير العديد من المناطق المصرية وإحداث تنمية في كل المجالات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصنع تنمية حقيقية، بجانب قدرته على مواجهة التحديات.


وأضاف السفير الروسي ، أن مصر تتتخذ كل الجهود لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، ومنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره، وهناك اعتبارات لعودة السياحة الروسية وهناك اتفاق بين الرئيسين السيسي وبوتين على عودة الرحلات وستكون في القريب العاجل الرحلات الروسية في الغردقة، والاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية.

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وأوضح السفير الروسي، أن هناك تنسيقا تم بينه وبين محافظ البحرالأحمر وترتيب العديد من الإجراءات والتسهيلات لعودة الرحلات، وتم مناقشة كافة الأمور التي تخص الجالية الروسية المقيمة بالغردقة.

البحر الأحمر الغردقة السفير الروسي السياحة وزارة السياحة اخبار المحافظات

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