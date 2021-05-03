عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية ليبيا تطالب تركيا بالتعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

وزيرة خارجية ليبيا
وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، إنها بحثت مع تركيا إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا.

 

وأضافت الوزيرة الليبية ، في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو "طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا".

 

ودعت المنقوش ، تركيا إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة التزام بلادها بخارطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية هذا العام.

 

إخوان ليبيا يتحولون إلى جمعية تحت مسمى الإحياء والتجديد

 

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هدف زيارته إلى ليبيا هو "تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى".

 

وأشار إلى أنه تطرق خلال المباحثات مع المنقوش إلى التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار الموجودة في ليبيا، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.

 

وأوضح أوغلو أنه بحث مع نظيرته في ليبيا مسألة الاتفاقية البحرية،  وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.

ليبيا تركيا الحكومة الليبية اخبار العالم نجلاء المنقوش وزير الخارجية التركي

موضوعات متعلقة

تركيا: نرغب في تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

ليبيا.. مجلس النواب يتسلم الميزانية المعدلة من الدبيبة

ترشيحاتنا

سفير روسيا بالقاهرة: أتوقع عودة الطيران الروسي خلال شهرين من الآن

سفير روسيا : مصر حليف دائم لنا والسيسي صنع تنمية حقيقية

كتير ميعرفوهاش .. إليك فوائد التوت الأبيض

وزيرة خارجية السودان لـ رئيس الكونغو: الملء الثاني لـ سد النهضة يهدد الملايين

شيخ الأزهر : الجميع صمت أمام تفشي ظاهرة التعصب الديني سواء في التعليم أو الدعوة والإرشاد

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

إصابة سيدة وطفلتها في حريقين بالإسكندرية

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

خاص بالأسماء .. نكشف هُوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ