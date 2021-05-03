وزيرة خارجية ليبيا تطالب تركيا بالتعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، إنها بحثت مع تركيا إعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية التركية من ليبيا.

وأضافت الوزيرة الليبية ، في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو "طلبنا من تركيا التعاون لإخراج كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا".

ودعت المنقوش ، تركيا إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة التزام بلادها بخارطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية هذا العام.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هدف زيارته إلى ليبيا هو "تجديد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي مرة أخرى".

وأشار إلى أنه تطرق خلال المباحثات مع المنقوش إلى التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار الموجودة في ليبيا، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ووحدتها السياسية.

وأوضح أوغلو أنه بحث مع نظيرته في ليبيا مسألة الاتفاقية البحرية، وما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال هذه القضية.