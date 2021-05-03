بكاء وصراخ جميلة عوض في رامز عقله طار

حلت الفنانة جميلة عوض، ضيفة على الفنان رامز جلال في الحلقة 21 من برنامج المقالب "رامز عقله طار" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

وخلال المقلب ركبت جميلة عوض مركبة طائرة تسمى "الهوب دروب"، وكان يجلس بجوارها رامز جلال دون أن تعرفه بسبب تنكره في زي مهراجا هندي، وأخذت جميلة في الصراخ مرددة بسم الله الرحمن الرحيم، وتم دفعها بعد ذلك من داخل "الهوب دروب" للسقوط في حمام السباحة.

ويستقبل ضيف البرنامج في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

واستقبل رامز جلال في برنامج «رامز عقله طار» عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، طارق يحيى.